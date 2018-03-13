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Отруєння екс-шпигуна Скрипаля: Росія знайшла український слід

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У Росії вважають, що Україна можу бути причетною до отруєння Скрипаля
У Росії вважають, що Україна можу бути причетною до отруєння Скрипаля / Соцмережі

Колишній очільник ФСБ і член комітету Держдуми з питань безпеки Микола Ковальов стверджує, що газ класу "Новичок", яким, імовірно, отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля, міг зберігатися не лише у Росії, а і на території будь-якої країни СНД, в тому числі і України.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"З урахуванням того, що зберігалося це все на території республік колишнього Радянського Союзу, то тут, вибачте, не виключеним є і український слід", — зауважив він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Теги: Великобританія Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
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