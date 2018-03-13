Отравление экс-шпиона Скрипаля: Россия нашла украинский след

Бывший глава ФСБ и член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев утверждает, что газ класса "Новичок", которым, вероятно, отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля, мог храниться не только в России, но и на территории любой страны СНГ, в том числе и Украины.

Соответствующие его слова передает информационное агентство "РИА Новости".

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"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", — отметил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Следовательно, Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".