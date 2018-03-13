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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Меркель резко отреагировала на причастность России к отравлению Скрипаля

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Меркель поддержала требования Лондона к Москве из-за отравления Скрипаля
Меркель поддержала требования Лондона к Москве из-за отравления Скрипаля / Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень серьезно воспринимает обвинения Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "DW".

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Отмечается, что Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй, во время которого резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По словам Зайберта, канцлер решительно осудила это нападение и серьезно воспринимает оценку британского правительства по вопросу об ответственности России за это нападение.

"Россия должна предоставить быстрые ответы на оправданные вопросы правительства Великобритании и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия", — подчеркнула Меркель.

Кроме того, немецкий канцлер и британский премьер-министр договорились поддерживать тесные контакты и обсудить ситуацию с союзниками и европейскими партнерами.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно. В МИД России такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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