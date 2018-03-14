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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Позиція Москви відома": у Путіна запропонували допомогу у справі отруєння Скрипаля

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У Путіна відхрещуються від причетності до отруєння Скрипаля
У Путіна відхрещуються від причетності до отруєння Скрипаля / Фото з відкритих джерел

У Москві заперечують свою причетність до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, але готові допомагати в розслідуванні цього інциденту.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

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Пєсков зазначив, що позиція Кремля добре відома і була доведена по дипломатичних каналах до Лондона. За його словами, вона полягає у тому, що Росія не має ніякого стосунку до події, яка трапилась у Великобританії.

Москва не сприймає абсолютно голослівних і не підкріплених будь-якими доказами звинувачень на свою адресу і не сприймає також мови ультиматуму,
– наголосив речник Путіна.

Водночас, Пєсков наголосив, що російська сторона готова долучитися до розслідування екс-полковника ГРУ Скрипаля та його дочки.

"При цьому Москва залишається відкритою для взаємодії в розслідуванні цієї події, але, на жаль, не зустрічає взаємності з боку британців у цій своїй готовності", – підсумував він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Новини Росії Розслідування
Джерело: 24 Канал
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