"Позиция Москвы известна": у Путина предложили помощь в деле отравления Скрипаля

В Москве отрицают свою причастность к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, но готовы помогать в расследовании этого инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

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Песков отметил, что позиция Кремля хорошо известна и была озвучена по дипломатическим каналам Лондону. По его словам, она заключается в том, что Россия не имеет никакого отношения к событию, которое произошло в Великобритании.

Москва не воспринимает абсолютно голословных и не подкрепленных никакими доказательствами обвинений в свой адрес и не воспринимает также языка ультиматума,

– отметил спикер Путина.

В то же время, Песков отметил, что российская сторона готова присоединиться к расследованию дела экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

"При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании этого события, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", – подытожил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.