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Сарказм, презрение и пренебрежение, – Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипаля

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Тереза Мэй
Тереза Мэй

Британская премьер Тереза Мэй заявила, что реакция российских властей на отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о ответственности Москвы за это нападение. Кроме того, по ее словам, Россия незаконно применила химическое оружие не территория иностранного государства.

Соответствующее заявление Тереза ​​Мэй сделала во время выступления в парламенте, сообщает УНИАН.

"Они отнеслись к применению военного нервно-паралитического агента в Европе с сарказмом, презрением и пренебрежением. Поэтому нельзя сделать иного вывода, чем тот, что Россия виновна в попытке убийства Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери , в частности полицейского Ника Бейли. Это является незаконным применением силы со стороны России против Великобритании. И как я уже говорила, это произошло на фоне российской агрессии в Европе и за ее пределами ", – заявила Тереза ​​Мэй

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Также британский премьер подчеркнула, что в случае отравления Скрипаля говорится, что "Россия незаконно применила химическое оружие", которое было незаконно изготовлено, несмотря на то, что Россия участвует в Конвенции по запрещению химического оружия.

Стоит добавить, что в среду, 14 марта, в 21:00 час по киевскому времени состоится заседании Совета безопасности ООН. Поэтому на этом заседании Великобритания планирует поднять вопрос о том, уничтожила ли Россия свое химическое оружие.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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