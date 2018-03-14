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Климкин: Надеюсь, отравление Скрипаля станет настоящим сигналом тревоги для Запада

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Павел Климкин
Павел Климкин / Фото из открытых источников

Украина полностью солидарна с Великобританией и надеется, что отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери станет сигналом тревоги для Запада и приведет к решительному ответу РФ в связи с ее попранием международных законов и норм.

Об этом в своем обращении отметил министр иностранных дел Украины Сергей Климкин, пишет Financial Times.

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Это (отравление Скрипача – "24") становится похожим на настоящий сигнал тревоги для Запада, и я надеюсь, что это действительно правда. Однако Запад теперь должен ответить так, чтобы Россия почувствовала последствия за свои действия, – прокомментировал украинский дипломат.

Климкин заверил, что Украина присоединяется к Великобритании и ее союзникам, "настаивая на жестком ответе международного сообщества, которое живет по правилам, а также подчеркнул, что "Кремль нарушает международные границы и правила, и нет никаких границ, которые остановили бы Россию в преследовании собственных интересов, если она считает, что может остаться безнаказанной", - говорится в публикации.

По мнению чиновника, бойкот Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, является одним из "наказаний", которые может использовать международное сообщество против Владимира Путина.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости Украины Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Новости России Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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