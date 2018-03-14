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Ответ Британии на отравление Скрипаля не остановит Путина, – The Guardian

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Высылка российских дипломатов не остановит Путина в совершении злодеяний на территории Британии
Высылка российских дипломатов не остановит Путина в совершении злодеяний на территории Британии / Коллаж ABC

Реакция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была слабой, а меры против России, обнародованные Палатой общин в среду, 14 марта, скромными.

Глава правительства Британии могла сделать больше, чтобы "приструнить" Кремль, пишет The Guardian.

В качестве наказания за отравление Скрипаля, за которым "или непосредственно, или опосредованно" стоит Москва, 23 российских дипломатов высылают из Великобритании. Мэй назвала это крупнейшей односторонней высылкой за 30 лет.

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Кроме того, приостановлены все дипломатические контакты высокого уровня с Россией, в том числе отменен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Британия объявила бойкот Чемпионату мира по футболу, который состоится в РФ. Также будут замораживаться российские активы в случае, если они будут вредить безопасности Британии. Усилятся проверки частных авиарейсов, а также грузоперевозок из России.

Однако все эти меры, которые на самом деле являются логичными, не остановят деятельность российских шпионов и их тайных операций в Британии, говорится в статье.

Никакие из тех мер против России, которые анонсировала Мэй, не остановят Путина в совершении новых преступлений, подобных тому, что произошло в Сослбері,
– отмечает британская газета.

Чиновников в Москве мало волнует отсутствие британской знати на Чемпионате мира по футболу. Они не будут нервничать и по поводу обвинений относительно причастности России к отравлению Скрипаля, или об обещании Соединенного Королевства разорвать двусторонние контакты на высшем уровне. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не скрывает своей ненависти к Великобритании, продолжает автор публикации.

Наоборот, стратегия Кремля заключается в усилении дипломатического кризиса между двумя странами. Российское посольство в Британии назвало выдворение своих работников "враждебной акцией", "абсолютно неприемлемым, неоправданным и близоруким шагом". Чиновники РФ "будут раздувать" эту тему как до президентских выборов, которые состоятся 18 марта, так и после них.

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Однако есть одна сфера, где российская элита уязвима. Российские олигархи хранят свои деньги на Западе, большая часть которых отмывается в Лондоне через корпорации и банки Великобритании. Весь класс британских специалистов обслуживает российских богачей, включительно с адвокатами, руководителями по связям с общественностью, фирмами по недвижимости и бухгалтерами. Эта последняя группа создает сложные оффшорные структуры, которые используются для отмывания денег. Мэй о них не вспомнила,
– замечает The Guardian.

В своих ответах на вопрос о том, что делать с российскими деньгами в Британии, Мэй была нечеткой. (...) Хотя она могла бы заморозить роскошную недвижимость таких магнатов, как Алишер Усманов, или Игорь Шувалов, вице-премьер-министр России, чья лондонская квартира выходит на Министерство обороны. Она этого не сделала, акцентирует внимание британская газета.

Если Скрипачль или его дочь умрет, Мэй может принять дополнительные меры, к примеру – выслать посла России в Великобритании Александра Яковенко. Тем временем британские граждане в Москве могут рассчитывать на напряженные дни и месяцы, констатирует издание.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипачля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Владимир Путин Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Новости России Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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