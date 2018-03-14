"Это враждебный шаг": в России резко отреагировали на выдворение дипломатов из Британии

Посольство России в Великобритании назвало неприемлемым и необоснованным решение британского правительства о высылке 23 российских дипломатов из страны из-за вероятной причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление российского посольства.

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Как известно, премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

"Рассматриваем этот враждебный шаг как совершенно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", – говорится в заявлении посольства.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно.