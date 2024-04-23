Российские телеграмм-каналы пишут, что в Таганроге якобы раздавались взрывы. В то же время перед этим в Украине объявляли воздушную тревогу и мониторинговые каналы писали о выходы баллистики оттуда, передает 24 Канал.
Смотрите также Протесты из-за закона об "иноагентах": как Грузия может стать новой Беларусью и чем это грозит
Вероятно, работала ПВО
Российские СМИ, как всегда, заявляют о работе сил противовоздушной обороны. На небе появился след якобы от ракеты. Конечно, россияне сфотографировали это и разместили в сети.
Наши ребята работают,
– написали в одном из сообщений.
Однако часто работа российской ПВО вызывают вопросы. В частности, в конце 2023 года операторы российской ПВО допустили ошибку и ракета упала в центре Белгорода.
Беспилотники атаковали нефтебазу в Псковской области
- Как сообщают росСМИ, ночью 21 апреля атаке БпЛА подверглась нефтебаза "Псковнефтепродукт" в Псковской области. Отмечается, что объект расположен в городе Великие Луки. Местные каналы утверждают, что над населенным пунктом были сбиты два дрона силами регионального ПВО.
- Пострадавших нет, и повреждений нефтебазы вроде бы тоже.
- Интересно, что в конце марта глава регионального УМВД Алексей Овсянников говорил, что на территории Псковской области нет ПВО.