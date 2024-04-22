Как сообщают росСМИ, ночью 21 апреля атаке БПЛА подверглась нефтебаза “Псковнефтепродукт” в Псковской области.

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В России под ударом была нефтебаза

Отмечается, что объект расположен в городе Великие Луки. Местные каналы утверждают, что над населенным пунктом были сбиты два дрона силами регионального ПВО.

Пострадавших нет, и повреждений нефтебазы вроде бы тоже.

Интересно, что в конце марта глава регионального УМВД Алексей Овсянников говорил, что на территории Псковской области нет ПВО.

Великие Луки расположены в менее чем 600 километрах от границы с Украиной: смотрите карту

Известно, что "Псковнефтепродукт" попал под санкции США, связанные с вторжением в Украину.

"ООО "Псковнефтепродукт" является дочерним предприятием ПАО "Сургутнефтегаз" – одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний – и представляет собой сеть автозаправочных станций.

Мощный взрыв в Псковской области: смотрите видео

Отметим, что в ночь на 20 апреля в минобороны России жаловались, что 8 областей страны подверглись атаке более 50 беспилотников. Как выяснилось, эту атаку организовали и воплотили ГУР, СБУ и ССО. В ходе операции были поражены по меньшей мере три электроподстанции и база хранения горючего в Смоленской области. Речь идет о базе "Кардымово", которая принадлежит компании "Лукойл".

Источники 24 Канала в спецслужбах заявили, что украинские дроны успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России,

Пожар на заводе "ЭНИКмаш-В"