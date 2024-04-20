В российском минобороны заявили, что всего сбили 50 беспилотников. Правда, опубликованные в сети кадры демонстрируют, что дроны оккупанты, очевидно, сбивали нефтебазами и другими объектами, передает 24 Канал.
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Ярко пылало в Смоленской области
В Смоленской области ночью было тревожно, так в Кардымовском районе вспыхнул пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. В частности, это подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заявил, что около в 02:00 Кардымовский район атаковали беспилотники. Понятное дело, Анохин утверждает, что все дроны сбили, однако возник пожар на НПЗ.
Пожар в Смоленской области: смотрите видео
Хотя Анохин и не уточнял, какой объект оказался под ударом, однако в этом помогли местные телеграм-каналы, которые распространяют видео и фото с последствиями. Так, на одном из видео мужчина подробно рассказал о последствиях атаки. Местный житель охотно рассказал, что дроны атаковали нефтебазу "Кардымово", что в Смоленской области. Также мужчина утверждает, что пожар вспыхнул и на другом топливно-энергетическом объекте – "Нефтика".
Стоит заметить, что нефтебаза "Кардымово" принадлежит ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт".
В Смоленской области горит нефтебаза "Кардымово": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)
Традиционно, оккупанты не заявляли о пострадавших. Губернатор Смоленской области лишь добавил, что на местах работают спасатели.
Пожары в Смоленской области после атаки дронов – больше в галерее
Оккупанты заявили о массированной атаке 20 апреля: что известно
- В ночь на 20 апреля в России было тревожно. Местные жители жаловались на атаку БпЛА, взрывы и сообщали о работе "пе-ве-о".
- В российском минобороны заявляют, что дроны сбивали в 8 областях: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской. О разрушениях пропагандисты решили промолчать, однако заявили о якобы "сбивании 50 беспилотников".
- Впрочем, известно, что, кроме нефтебазы, также дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской, Калужской и Белгородской областях.