У російському міноборони заявили, що загалом збили 50 безпілотників. Щоправда, опубліковані у мережі кадри демонструють, що дрони окупанти, вочевидь, збивали нафтобазами та іншими об'єктами, передає 24 Канал.

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Яскраво палало у Смоленській області

У Смоленській області вночі було тривожно, так у Кардимівському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, це підтвердив і губернатор Смоленської області Васілій Анохін. Він заявив, що близько о 02:00 Кардимівський район атакували безпілотники. Ясна річ, Анохін стверджує, що усі дрони збили, однак виникла пожежа на НПЗ.

Пожежа в Смоленській області: дивіться відео

Хоча Анохін і не уточнював, який об'єкт опинився під ударом, однак у цьому допомогли місцеві телеграм-канали, які поширюють відео та фото з наслідками. Так, на одному з відео чоловік детально розповів про наслідки атаки. Місцевий мешканець охоче розповів, що дрони атакували нафтобазу "Кардимове", що у Смоленській області. Також чоловік стверджує, що пожежа спалахнула й на іншому паливно-енергетичному об'єкті – "Нефтика".

Варто зауважити, що нафтобаза "Кардимово" належить ТОВ "Лукойл-Центрнефтепродукт".

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Традиційно, окупанти не заявляли про постраждалих. Губернатор Смоленської області лише додав, що на місцях працюють рятувальники.

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