У російському міноборони заявили, що загалом збили 50 безпілотників. Щоправда, опубліковані у мережі кадри демонструють, що дрони окупанти, вочевидь, збивали нафтобазами та іншими об'єктами, передає 24 Канал.
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Яскраво палало у Смоленській області
У Смоленській області вночі було тривожно, так у Кардимівському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, це підтвердив і губернатор Смоленської області Васілій Анохін. Він заявив, що близько о 02:00 Кардимівський район атакували безпілотники. Ясна річ, Анохін стверджує, що усі дрони збили, однак виникла пожежа на НПЗ.
Пожежа в Смоленській області: дивіться відео
Хоча Анохін і не уточнював, який об'єкт опинився під ударом, однак у цьому допомогли місцеві телеграм-канали, які поширюють відео та фото з наслідками. Так, на одному з відео чоловік детально розповів про наслідки атаки. Місцевий мешканець охоче розповів, що дрони атакували нафтобазу "Кардимове", що у Смоленській області. Також чоловік стверджує, що пожежа спалахнула й на іншому паливно-енергетичному об'єкті – "Нефтика".
Варто зауважити, що нафтобаза "Кардимово" належить ТОВ "Лукойл-Центрнефтепродукт".
У Смоленській області горить нафтобаза "Кардимове": дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)
Традиційно, окупанти не заявляли про постраждалих. Губернатор Смоленської області лише додав, що на місцях працюють рятувальники.
Пожежі в Смоленській області після атаки дронів – більше у галереї
Окупанти заявили про масовану атаку 20 квітня: що відомо
- У ніч проти 20 квітня у Росії було тривожно. Місцеві жителі бідкалися на атаку БпЛА, вибухи та повідомляли про роботу "пе-ве-о".
- У російському міноборони заявляють, що дрони збивали у 8 областях: Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській, Калузькій та Московській. Про руйнування пропагандисти вирішили промовчати, однак заявили про нібито "збиття 50 безпілотників".
- Втім, відомо, що, окрім нафтобази, також дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Брянській, Калузькій та Бєлгородській областях.