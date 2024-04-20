Російські ЗМІ повідомляють, що Бєлгородську, Курську та Брянську області країни-агресорки атакували безпілотники. Зазначається, що брянських Вигоничах на місці падіння дрона виникла пожежа, передає 24 Канал.

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Пожежа на російській підстанції

У Вигоницькому районі, що у Росії, ніч виявилася дещо неспокійною. Так, за даними російських ЗМІ, у Брянській області спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Це підтвердив і місцевий губернатор Алєксандр Богомаз.

У Брянській області підстанція: дивіться відео

Після повідомлень про загоряння на підстанції він відразу запевнив, що пожежа на об'єкті виникла внаслідок падіння збитого безпілотника.

Внаслідок БпЛА у Брянській області виникло загоряння: дивіться відео

Згодом місцеві жителі почали писати у мережі, що перед пожежею було добре чути близько 5 – 6 вибухів, а у повітрі працювала славнозвісна російська "пе-ве-о", результати роботи якої ніколи не припиняли дивувати.

У Вигоничах горить об'єкт енергетичної інфраструктури: дивіться відео

Згодом губернатор підтвердив, що над Брянською областю нібито було збито 6 БпЛА. Ну і звісно що не обійшлося без повідомлень про "потєрь нєт", постраждалих буцімто теж.

Вибухова ніч дісталась й Калуги

Російським підстанціям вочевидь сьогодні не щастить, оскільки у Калузькій області також стався вибух на енергетичному об'єкті.

Як запевнив місцевий губернатор Владислав Шапша, цієї ночі через "вибух БпЛА" в Малоярославецькому районі біля підстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру". Однак знаючи "скромність" росіян у висвітленні таких питань, наразі достеменно невідомо рівень пошкодження.

Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження,

– заявив він.

Ну і куди ж без Бєлгорода

Згідно з повідомленнями росіян, біля міста Старий Оскіл на місці падіння дрона виникла пожежа. За їхніми словами, над територією Бєлгородської області силами ППО нібито були знищені три безпілотні літальних апарати.

Місцеві пабліки у мережі повідомляють, щоб біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи та у небі було видно яскравий спалах. Очевидці зафільмували пожежу за містом. У деяких районах міста частково зникло світло й електроенергія. Довкола міста розташовані російські військові частини.

У Бєлгороді скаржаться на атаку безпілотників: дивіться відео

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу.

Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Оперативні служби працюють на місці події,

– повідомив він.

Зокрема, сили російської "пе-ве-о" над Курською областю нібито знищили вже п'ять безпілотників. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.