Як повідомляють росЗМІ, уночі 21 квітня атаки БпЛА зазнала нафтобаза "Псковнафтопродукт" у Псковській області.

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У Росії під ударом була нафтобаза

Зазначається, що об'єкт розташований у місті Великі Луки. Місцеві канали стверджують, що над населеним пунктом було збито два дрони силами регіонального ППО.

Постраждалих немає, і пошкоджень нафтобази начебто теж.

Цікаво, що наприкінці березня голова регіонального УМВС Олексій Овсянніков говорив, що на території Псковської області немає ППО.

Великі Луки розташовані за менш ніж 600 кілометрів від кордону з Україною: дивіться карту

Відомо, що "Псковнафтопродукт" потрапив під санкції США, пов'язані із вторгненням в Україну.

"ТОВ "Псковнафтопродукт" є дочірнім підприємством ПАТ "Сургутнафтогаз" – однієї з найбільших російських нафтових і газодобувних компаній – та являє собою мережу автозаправних станцій.

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Зазначимо, що у ніч проти 20 квітня у міноборони Росії бідкалися, що 8 областей країни зазнали атаки понад 50 безпілотників. Як з'ясувалося, цю атаку організували та втілили ГУР, СБУ та ССО. У ході операції було уражено щонайменше три електропідстанції та базу зберігання пального у Смоленській області. Йдеться про базу "Кардимове", яка належить компанії "Лукойл".

Джерела 24 Каналу у спецслужбах заявили, що українські дрони успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії,

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