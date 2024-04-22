Російські телеграм-канали поширили уже фото та відео з місця пожежі. Водночас росіяни не можуть домоввитись між собою щодо інформації про пожежу. Подають різні дані щодо площі займання та інформації про потерпілих.
Дивіться також Росію масовано атакують дрони: БпЛА "ловили" в Калузькій, Тульській і Московській областях
Водночас телеграм-канал Mash повідомив, що площа пожежі нібито складає 100 квадратних метрів, а не 3 тисячі. Мовляв 3 – це площа цеху, де сталось загоряння.
Масштабна пожежа у Воронежі / Фото з телеграм-каналів
Крім того, за даними цього каналу, без потерпілих не минулось – відомо про щонайменше двох постраждалих унаслідок пожежі.
Пожежа на заводі у Воронежі: відео
Зазначають, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.
Водночас російське МНС пише, що на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не повідомляють.