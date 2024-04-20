Окупанти активно звітують про нібито "успішну роботу". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Росія знову під атакою дронів
Окупанти намагаються запевнити, що "Пе-Ве-О" потужно працює по дронах. Мовляв, "збили" кілька безпілотників у Жуковському районі Калузької області. Про це пропагандисти повідомили близько 19:30.
Втім, уже незабаром сповістили, що над Калузькою областю оголошено "Килим". Небо закрите.
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Також окупанти пишуть про нібито появу якогось "метеозонду" – безпілотного аеростата, який несе на собі вибухівку і скидає її за сигналом GPS-трекера.
У ворожому міноборони заявили про нібито "збиття" двох "малорозмірних повітряних куль" над Тульською та Московською областями близько 19:00 (за місцевим часом).
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Вночі окупанти скаржилися на понад 50 БпЛА
- Зауважимо, що ніч на 20 квітня в країні-агресорці була, м'яко кажучи, не спокійною.
- У Росії вкотре лунали гучні вибухи.
- Було гучно в різних областях – від Брянської до Московської й Тульської.
- Також палали об'єкти енергетики.
- Окупанти заявили, що "знищили або перехопили" аж 50 безпілотників.
- Зокрема, 26 – над територією Бєлгородської області, 10 – над територією Брянської, 8 – над Курською, 2 – над Тульською та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.
- Зауважимо, що вже традиційно російські загарбники збивали дрони своїми нафтобазами. Зокрема, у Смоленській області спалахнула масштабна пожежа.