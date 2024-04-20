Вночі 20 квітня вибухи лунали в різних областях Росії – від Брянської до Московської й Тульської. У багатьох містах палають енергетичні об'єкти.
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Ворог заявив про збиття пів сотні дронів
Міноборони Росії вже опублікувало "звіт" про нічну атаку. Варто зауважити, що ворог ніколи не пише, скільки безпілотників було випущено по його країні і лише дає про "збиття цілей".
У відомстві агресора заявили, що їхні засоби ППО нібито знищили або перехопили аж 50 "українських БпЛА". За їхніми словами, з них 26 – над територією Білгородської області, 10 – над територією Брянської області, 8 – над територією Курської області, 2 – над Тульською областю та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.
Скільком безпілотникам вдалось прошмигнути над головами росіян і чи дійсно ворог збив 50 дронів – перевірити неможливо. Однак з кадрів, які публікують в мережі, таки очевидно, що влучання були.
Тим паче, що у звіті міноборони Росії чомусь немає Воронезької області, де теж лунали вибухи та працювала ППО.
Робота ППО у Воронезькій області: дивіться відео
Пожежа в Брянській області: дивіться відео
Пожежа в Бєлгородській області: дивіться відео
Наслідки "бавовни" в Росії 20 квітня
- У Вигоницькому районі Брянської області спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Місцевий губернатор Алєксандр Богомаз заявив, що на підстанцію нібито впав "збитий безпілотник".
- У Калузькій області також стався вибух на енергетичному об'єкті. Місцевий губернатор Владислав Шапша, в Малоярославецькому районі біля підстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру".
- У Смоленській області через атаку теж горить об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Губернатор Василь Анохінзаявив, що "внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами. У районі, де сталася атака, розташована нафтобаза "Кардимове", яка належить компанії "Лукойл".
- У Калузькій області теж заявили про якісь "несуттєві пошкодження" на електропідстанції, через які всього-на-всього в деяких районах зникло світло.
- За Бєлгородом теж лунали вибухи, після яких почалась пожежа. У деяких районах міста частково зникло світло й електроенергія.