В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу засновник Group 13 з позивним "Тринадцятий", зокрема, розкрив деталі роботи елітного підрозділу та їхній підхід до виконання місій.
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Втома – не перешкода
За словами командира, команда розвідників завжди працює на межі, втома й емоційне виснаження є постійними супутниками бійців, але вони продовжують робити свою справу.
"Тринадцятий" наголошує, що після кожної операції важливо швидко надати інформацію відповідним підрозділам, аби забезпечити ефективність подальших дій.
За результатами операції, звичайно, є дуже багато напрямків, які вимагають від тебе конкретики максимально швидко. Я не кажу про журналістів, а про роботу всередині структури.
Розвідники Group 13 не лише виконують завдання, а й ретельно аналізують наслідки своїх дій, щоб кожна наступна операція була ще більш успішною.
На запитання про те, як розвідники відзначають успішне завершення місії, "Тринадцятий" відповідає з усмішкою:
Відзначаємо традиційно – всі їдемо спати. Після декількох днів безсоння, відпочинок – це найкраще святкування для нас.
Більше про Group 13
- Близько року тому ГУР МО України запропонувало "Тринадцятому" створити новий підрозділ для протидії російському флоту. В умовах обмежених водних ресурсів, необхідність знаходження нетрадиційних методів боротьби стала очевидною, що призвело до появи Group 13.
- Попри значний інтерес до новоствореного підрозділу, не всі бажаючі змогли пройти відбір. Строгий процес відбору включав особисту співбесіду з "Тринадцятим", що гарантувало високий рівень професіоналізму та відданості справі.
- "Тринадцятий" наголошує, що метою не є створення великого чисельного підрозділу, а формування компактної, але високоефективної команди. Group 13 постійно розвивається, навчається та вдосконалюється, щоб досягати світових результатів у своїй діяльності.
- За короткий час існування підрозділу бійці Group 13 вже встигли здійснити операції, які не мають аналогів у світовій військовій історії. Це свідчить про інноваційний підхід та високий рівень підготовки учасників.