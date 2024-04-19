В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу засновник Group 13 з позивним "Тринадцятий", зокрема, розкрив деталі роботи елітного підрозділу та їхній підхід до виконання місій.

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Втома – не перешкода

За словами командира, команда розвідників завжди працює на межі, втома й емоційне виснаження є постійними супутниками бійців, але вони продовжують робити свою справу.

"Тринадцятий" наголошує, що після кожної операції важливо швидко надати інформацію відповідним підрозділам, аби забезпечити ефективність подальших дій.

За результатами операції, звичайно, є дуже багато напрямків, які вимагають від тебе конкретики максимально швидко. Я не кажу про журналістів, а про роботу всередині структури.

Розвідники Group 13 не лише виконують завдання, а й ретельно аналізують наслідки своїх дій, щоб кожна наступна операція була ще більш успішною.

На запитання про те, як розвідники відзначають успішне завершення місії, "Тринадцятий" відповідає з усмішкою:

Відзначаємо традиційно – всі їдемо спати. Після декількох днів безсоння, відпочинок – це найкраще святкування для нас.

Загалом інтерв'ю з командиром Group 13 дає унікальний погляд на внутрішній світ спецпідрозділу, де кожен день – це боротьба, витримка та непохитна відданість своїй справі.

Більше про Group 13

Близько року тому ГУР МО України запропонувало "Тринадцятому" створити новий підрозділ для протидії російському флоту. В умовах обмежених водних ресурсів, необхідність знаходження нетрадиційних методів боротьби стала очевидною, що призвело до появи Group 13.

Попри значний інтерес до новоствореного підрозділу, не всі бажаючі змогли пройти відбір. Строгий процес відбору включав особисту співбесіду з "Тринадцятим", що гарантувало високий рівень професіоналізму та відданості справі.

"Тринадцятий" наголошує, що метою не є створення великого чисельного підрозділу, а формування компактної, але високоефективної команди. Group 13 постійно розвивається, навчається та вдосконалюється, щоб досягати світових результатів у своїй діяльності.

За короткий час існування підрозділу бійці Group 13 вже встигли здійснити операції, які не мають аналогів у світовій військовій історії. Це свідчить про інноваційний підхід та високий рівень підготовки учасників.

Важливо! Ви також можете спробувати долучитися до підрозділу Group 13. Для цього переходьте за посиланням.