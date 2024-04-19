Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий". Він зазначив, що для досягнення максимального результату підрозділ використовує мінімум ресурсів.

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Робота Group 13

Підрозділ Group 13 займається ліквідацією кораблів Чорноморського флоту. Як розповів "Тринадцятий", підготовка кожної операції – клопітка робота, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв, які можливі в ході операції.

Ми вивчаємо ціль – маємо розуміти її сильні та слабкі сторони, ми маємо розуміти свій порядок дій, у нас має в команді бути чітко побудовано то, за що відповідає. Ми завжди відпрацьовуємо різні сценарії. У нас немає зациклення: "Ось це наша ціль, вона єдина". У нас завжди багато сценаріїв нашої роботи,

– розповідає розвідник.

Командир групи не розкриває, скільки людей займається операцією. Однак він зазначає, що якщо брати масштаб корабля, на якому потонуло 40 – 50 осіб, то кількість залучених бійців Group 13 є значно меншою. За словами "Тринадцятого", у цьому випадку використовується мінімальний ресурс, але ефект – максимальний.

Кожна операція підрозділу це мінімальна кількість людей, кілька годин, а то й днів складної роботи, яка вимагає максимального зосередження і чимало зусиль.

Дальність Group 13