Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал основатель и командир Group 13 с позывным "Тринадцатый". Он отметил, что для достижения максимального результата подразделение использует минимум ресурсов.
Смотрите также Потопили "Сергея Котова" и еще 2 судна: что известно об украинских морских дронах Magura V5
Работа Group 13
Подразделение Group 13 занимается ликвидацией кораблей Черноморского флота. Как рассказал "Тринадцатый", подготовка каждой операции – кропотливая работа, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех вероятных сценариев, которые возможны в ходе операции.
Мы изучаем цель – должны понимать ее сильные и слабые стороны, мы должны понимать свой порядок действий, у нас должно в команде быть четко построено то, за что отвечает. Мы всегда отрабатываем различные сценарии. У нас нет зацикливания: "Вот это наша цель, она единственная". У нас всегда много сценариев нашей работы,
– рассказывает разведчик.
Командир группы не раскрывает, сколько людей занимается операцией. Однако он отмечает, что если брать масштаб корабля, на котором утонуло 40 – 50 человек, то количество привлеченных бойцов Group 13 значительно меньше. По словам "Тринадцатого", в этом случае используется минимальный ресурс, но эффект – максимальный.
Каждая операция подразделения это минимальное количество людей, несколько часов, а то и дней сложной работы, которая требует максимального сосредоточения и немало усилий.
Дальность Group 13
- Как рассказал "Тринадцати", несмотря на все осуществленные операции, повторять собственные успехи становится все сложнее. Россияне оттягивают свои корабли, надеясь, что до них не смогут достать морские дроны-камикадзе. Однако спецназовцы не стоят на месте и постоянно совершенствуют технику.
- Дальность морских дронов регулярно увеличивается. Сейчас официальная дальность, на которой "Группа 13" может поражать цели, составляет 800 километров. Это можно отследить из официальных источников. А остальную информацию ГУР будет показывать уже по результатам работы.
- Подготовка каждой операции, результатам которой украинцы впоследствии радуются, это кропотливая работа бойцов, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех вероятных сценариев.