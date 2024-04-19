Вони – мисливці за російськими кораблями. Ті, завдяки кому Росія не може перемогти у битві за Чорне море у протистоянні з країною "без флоту". Завдяки їм росіяни більше не почувають себе у Чорному морі наче в себе вдома і їхнє перебування в окупованому Криму стає небезпечним для них же.

Вони виправляють помилки тих, хто дозволив розміщення російського флоту в Україні. Вони – бійці легендарного підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На їхньому рахунку вже не один потоплений російський корабель і чимало виведених з ладу. Бійці підрозділу є однією з найважливіших складових битви за Чорне море, які спільно з СБУ, ВМС та Повітряними силами нищать ворожий Чорноморський флот.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" привідкрив завісу роботи легендарного підрозділу. Як бійці нищать ворожі кораблі, як опановували морські дрони та на скільки росіяни бояться нових атак – читайте у матеріалі.

Ціль виявлено. Підготовка до операції

Чорноморський флот останнім часом грає в невдалу для себе партію морського бою, адже все більше ми бачимо "поранені" та "вбиті" кораблі. Зокрема противником ворожого флоту є "Група 13". Цей підрозділ з'явився після того, як керівництво ГУР МО запропонувало розвіднику з позивним "Тринадцятий" працювати саме над знищенням російського флоту.

Підготовка кожної операції – клопітка робота, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв, які можливі в ході операції.

Ми вивчаємо ціль – маємо розуміти її сильні та слабкі сторони, ми маємо розуміти свій порядок дій, у нас має в команді бути чітко побудовано то, за що відповідає. Ми завжди відпрацьовуємо різні сценарії. У нас немає зациклення: "Ось це наша ціль, вона єдина". У нас завжди багато сценаріїв нашої роботи,

– розповідає "Тринадцятий".



Перед операцією бійці прораховують усі сценарії / Фото, надане 24 Каналу ГУР МО

Скільки людей залучено до операції, звісно ж, таємниця. Однак, що командир групи відзначає точно, – у співвідношенні втрат ворога до кількості залучених до цього бійців Group 13, ця цифра дуже мала.

Скажемо так, в масштабах виконаних завдань, це дуже мало людей. Тобто, якщо ми беремо масштаб корабля, на якому потонуло 40 – 50 осіб, то в цих масштабах набагато менше. Враховуючи наскільки це важливі цілі, то я вважаю, що ресурс використовується мінімальний, але максимально ефективний,

– наголошує командир.

Відносно мінімальна кількість людей, кілька годин, а то й днів складної роботи, яка вимагає максимального зосередження і чимало зусиль.

На ураженні нічого не закінчується

Операція на етапі реалізації може займати й кілька днів, кожен із яких вимагає максимального зосередження кожного з причетних до її реалізації. Ураження цілі – беззаперечна радість, проте на цьому нічого не закінчується. Розвідники працюють далі – збирають інформацію про наслідки. Крім того, передають дані про перебіг, особливості та результат іншим підрозділам.

Команда продовжує працювати, вона максимально втомлена, виснажена емоційно і фізично, але продовжує працювати. За результатами операції, звичайно, є дуже багато напрямків, які вимагають від тебе конкретики максимально швидко. Я не кажу про журналістів, а про роботу всередині структури, це теж якийсь час займає, поки ти надаєш інформацію відповідним підрозділам про декотрі моменти та нюанси самого виконаного завдання,

– розповідає "Тринадцятий".



Операція не завершується тільки на ураженні цілі / Фото, надане 24 Каналу ГУР МО

І лише опісля цього операцію можна вважати завершеною. У відповідь на питання про традицію того, як між собою розвідники відзначають успішну місію, "Тринадцятий" жартує:

Відзначаємо. У нас є традиція – ми всі їдемо виснажені спати. Декотрі операції займають дні й весь цей час майже ніхто не спить, тому після вдалого завершення можна з полегшенням іти відпочивати.

Підрозділ, створений з нуля

Історія Group 13 почалася з того, що приблизно рік тому керівництво ГУР МО запропонувало "Тринадцятому" створити новий підрозділ саме для боротьби з російським флотом. В умовах, коли у війні залучені ворожі кораблі, а власних фактично немає, – треба шукати нові способи. Різні силові структури почали працювати у напрямку пошуку не зовсім типових шляхів для боротьби.

Охочих розпочати нову історію разом з "Тринадцятим" у його групі було чимало, проте не всім вдалося долучитися. Кожен, хто бажав приєднатися, проходив відбір та особисту співбесіду з командиром.

Не всі сюди потрапили, хто хотів. Тому що ми не намагаємося зробити там взвод, роту чи батальйон. Ми намагаємося зробити максимально компактний, але при цьому ефективний підрозділ. І ми на цьому рівні над цим працюємо кожен день. Ми будуємось, ми ростемо, ми навчаємось,

– відзначає "Тринадцятий".



Не всі охочі змогли потрапити до підрозділу / Фото, надане 24 Каналу ГУР МО

Новий підрозділ починав, не маючи спочатку нічого, проте за короткий проміжок часу вдалося дорости до світових результатів – Group 13 здійснює унікальні операції, яких в історії жодної війни не було.

Навчання у бойових умовах

Морські дрони-камікадзе не є українським ноу-хау, проте використання їх в умовах війни для боротьби з ворожим флотом – це новизна у світовій історії. Основним інструментом бійців Group 13 є дрони MAGURA V5, на рахунку яких уже такі кораблі як "Сергєй Котов", "Івановєц" та "Цезар Куніков".

Що відомо про дрони MAGURA V5

Це розробка українських інженерів з "СпецТехноЕкспорту", яка може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, а ще бойові місії.

Вага бойової частини дрона – до 250 кілограмів.

Першою відомою атакованою ціллю за допомогою цих дронів став російський корабель "Іван Хурс" у травні 2023. Тоді він зазнав пошкоджень. А в ніч на 1 лютого 2024 року ці дрони потопили свою першу велику ціль – ракетний катер "Івановєц". Для його знищення використали щонайменше 6 дронів.

Як бійці Group 13 працюють на дронах MAGURA V5: дивіться відео

Українські воїни різних родів військ проходять навчання закордоном, переймаючи знання та досвід іноземних колег, освоюють їхню зброю та тактики ведення бою, проте немає нікого, хто б міг навчати бійців Group 13.

Немає таких людей, хто може приїхати, наприклад, в нашу країну і навчити наш підрозділ. Вони можуть поділитися своїм досвідом ведення бойових дій, наприклад, в масштабах кораблів. Але це зовсім інше. У мене був досвід спілкування з нашими українськими моряками, які пропонували нам застосовувати тактику, яку застосовують бойові кораблі. І ми зрозуміли, що нічого з цього ми не можемо як кальку передерти і використати в наших умовах. Тому ми почали будувати свою тактику. І кожна місія нам надає досвід, неоціненний досвід, яким ніхто поділитися не може,

– наголошує "Тринадцятий".

Україна – перша країна світу, яка використовує морські дрони на війні / Фото, надане 24 Каналу ГУР МО

Тому кожна місія є фактично навчанням для бійців підрозділу, бо це про досвід, знання та пошук нових підходів, адже ворог теж вчиться і шукає можливості протидіяти атакам.

У 95% випадків навчання наше проводиться в реальних бойових умовах,

– підкреслює командир.

Результати навчання у бойових умовах можна простежити за здійсненими операціями – якщо минулого року бійцям вдавалося виводити з ладу російські кораблі, що лише за перші місяці 2024 року вдалося відправити на дно одразу 3 ворожі судна.

Дрони MAGURA V5 – зброя проти російських кораблів: дивіться відео

Україна пише нову книгу

Часто наших іноземних партнерів дивує кмітливість українських воїнів та їхня здатність вигадувати нові тактики, поєднувати, здавалося б, непоєднувані речі та отримувати неймовірні результати.

Зараз українська армія пише нову історію війни і є фактично найбільш досвідченою силою в Європі. Цей неоціненний досвід та сила здобуваються у тяжких боях та операціях, яку здійснюють бійці різних родів військ.



Бійці Group 13 здобувають унікальний досвід, якого не має жоден підрозділ у світі / Фото, надане 24 Каналу ГУР МО

Досвід Group 13 – теж унікальний. Держава, яка "не має флоту", за допомогою дронів-камікадзе нищить флот ворога, який колись блокував наші порти та завдавав ракетних ударів по нашій країні. Те, що російський Чорноморський флот все менше залучений до цього – результат дій наших бійців, зокрема і Group 13. Завдяки цьому росіяни не можуть почуватися у морі безпечно.

"Тринадцятий" залишив без відповіді питання про те, чи цікавляться партнери досвідом ГУР МО у веденні "морського бою", проте зазначив:

Ми пишемо нову книгу, яку намагаються прочитати багато країн.

Ніхто не стоїть на місці

Робота Group 13 складна, а її результати ми бачимо тоді, коли ГУР МО звітує про черговий знищений корабель. Декотрі, як-от "Сєргєй Котов", вдається знищити не з першого разу. Спершу бійцям двічі вдалося його пошкодити й лише з третьої спроби його вдалося потопити біля Керченської протоки 5 березня 2024 року.

Знищення "Сєргєя Котова": дивіться відео

"Тринадцятий" каже, що уже здійснені операції складно повторити, бо ворог відтягує свої кораблі все далі в надії, що до них не доберуться морські дрони-камікадзе. Проте і Group 13 не стоїть на місці.

Дальність збільшується. Наша дальність офіційна – 800 кілометрів. Це те, що можна бачити у відкритих джерелах. А решту вже будемо показувати за результатами нашої роботи,

– підкреслює командир.

Бійці Group 13 продовжують працювати, аби ворог зрозумів чітко, – втекти не вдасться, а знищення – неминуче.

Зараз у кожного є шанс спробувати власні сили, адже ГУР МО дає можливість долучитися до відбіркових курсів до активних підрозділів української розвідки. Серед них і Group 13 – мисливці за ворожими кораблями. Для того щоб потрапити на курс, потрібно заповнити анкету, яку ви можете знайти за посиланням.