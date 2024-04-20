Ночью 20 апреля взрывы раздавались в разных областях России – от Брянской до Московской и Тульской. Во многих городах горят энергетические объекты.
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Враг заявил о сбитии полсотни дронов
Минобороны России уже опубликовало "отчет" о ночной атаке. Стоит заметить, что враг никогда не пишет, сколько беспилотников было выпущено по его стране и лишь дает о "сбитии целей".
В ведомстве агрессора заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили или перехватили аж 50 "украинских БпЛА". По их словам, из них 26 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
Скольким беспилотникам удалось прошмыгнуть над головами россиян и действительно ли враг сбил 50 дронов – проверить невозможно. Однако с кадров, которые публикуют в сети, таки очевидно, что попадания были.
Тем более, что в отчете минобороны России почему-то нет Воронежской области, где тоже раздавались взрывы и работала ПВО.
Работа ПВО в Воронежской области: смотрите видео
Пожар в Брянской области: смотрите видео
Пожар в Белгородской области: смотрите видео
Последствия "хлопка" в России 20 апреля
- В Выгоницком районе Брянской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что на подстанцию якобы упал "сбитый беспилотник".
- В Калужской области также произошел взрыв на энергетическом объекте. Местный губернатор Владислав Шапша, в Малоярославецком районе возле подстанции была "незначительно повреждена энергетическая инфраструктура".
- В Смоленской области из-за атаки тоже горит объект топливно-энергетического комплекса. Губернатор Василий Анохин заявил, что "в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. В районе, где произошла атака, расположена нефтебаза "Кардымово", которая принадлежит компании "Лукойл".
- В Калужской области тоже заявили о каких-то "несущественных повреждениях" на электроподстанции, из-за которых всего-навсего в некоторых районах пропал свет.
- За Белгородом тоже раздавались взрывы, после которых начался пожар. В некоторых районах города частично исчез свет и электроэнергия.