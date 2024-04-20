Ночью 20 апреля взрывы раздавались в разных областях России – от Брянской до Московской и Тульской. Во многих городах горят энергетические объекты.

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Враг заявил о сбитии полсотни дронов

Минобороны России уже опубликовало "отчет" о ночной атаке. Стоит заметить, что враг никогда не пишет, сколько беспилотников было выпущено по его стране и лишь дает о "сбитии целей".

В ведомстве агрессора заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили или перехватили аж 50 "украинских БпЛА". По их словам, из них 26 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Скольким беспилотникам удалось прошмыгнуть над головами россиян и действительно ли враг сбил 50 дронов – проверить невозможно. Однако с кадров, которые публикуют в сети, таки очевидно, что попадания были.

Тем более, что в отчете минобороны России почему-то нет Воронежской области, где тоже раздавались взрывы и работала ПВО.

Работа ПВО в Воронежской области: смотрите видео

Пожар в Брянской области: смотрите видео

Пожар в Белгородской области: смотрите видео

Последствия "хлопка" в России 20 апреля