21 апреля Вооруженные Силы Украины атаковали ракетой один из кораблей оккупационного флота, который все еще находился на базировании в Севастополе. Кадры последствий попадания почти сразу разлетелись соцсетями, за что можно поблагодарить матроса, который служил рядом и решил поделиться своими впечатлениями от работы украинских военных со своими друзьями. Его сразу же заставили извиняться, сообщают росСМИ, передает 24 канал.

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Показательные извинения и наказания

Матроса, который снимал горящий спасательный корабль "Коммуна" и рассказывал, что он во второй раз родился, оккупанты заставили публично извиниться.

21 апреля снял возгорание соседнего судна. Этим видео поделился с близкими мне друзьями. В этом очень раскаиваюсь, жалею об этом. Сделал это по глупости,

– заявил мужчина на видео.

Кроме того, местные враждебные телеграм-каналы пишут, что сейчас рассматривают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Матроса, снявшего поражение "Коммуны", заставили извиняться на камеру: смотрите видео

Почему поражение "Коммуны" нанесло врагу непоправимый ущерб