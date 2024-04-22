21 апреля Вооруженные Силы Украины атаковали ракетой один из кораблей оккупационного флота, который все еще находился на базировании в Севастополе. Кадры последствий попадания почти сразу разлетелись соцсетями, за что можно поблагодарить матроса, который служил рядом и решил поделиться своими впечатлениями от работы украинских военных со своими друзьями. Его сразу же заставили извиняться, сообщают росСМИ, передает 24 канал.
Смотрите также Был оборудован подводными дронами, – в ВМС объяснили, чем важен уничтоженный корабль "Коммуна"
Показательные извинения и наказания
Матроса, который снимал горящий спасательный корабль "Коммуна" и рассказывал, что он во второй раз родился, оккупанты заставили публично извиниться.
21 апреля снял возгорание соседнего судна. Этим видео поделился с близкими мне друзьями. В этом очень раскаиваюсь, жалею об этом. Сделал это по глупости,
– заявил мужчина на видео.
Кроме того, местные враждебные телеграм-каналы пишут, что сейчас рассматривают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Матроса, снявшего поражение "Коммуны", заставили извиняться на камеру: смотрите видео
Почему поражение "Коммуны" нанесло врагу непоправимый ущерб
- Старейшее судно мира 1913 года, находящееся на вооружении, было было оснащено современными приборами и подводными дронами. Корабль имел возможность мониторить ситуацию вокруг затонувшего корабля.
- Это единственное судно у россиян, которое до недавнего времени было способно выполнять глубоководные работы и поднимать затонувшие подводные лодки.
- Также "Коммуна" участвовала в испытаниях субмарин и могла приобщаться к ведению боевых операций на морском дне.