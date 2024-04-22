Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, отметив, что ситуация является стандартной. Также он подтвердил тот факт, что непосредственно Военно-морские силы Украины являются исполнителями этого замечательного перформанса.
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"Коммуну" декоммунизировали.
Подобные акции, по словам Плетенчука, будут продолжаться в оккупированном Крыму и в дальнейшем. Он также уточнил детали происшествия в Севастополе.
"Хлопок", задымление, паника. Затем сообщение местного коллаборанта, что "ничего не произошло" и "все атаки отбиты". "Отбиты" они были непосредственно корпусом корабля,
– отметил представитель ВМС Украины.
Также он подтвердил, что поражено судно обеспечения "Коммуна", которое декоммунизировали.
Несмотря на свой действительно почтенный возраст, оно играло достаточно серьезную роль в составе Черноморского флота. На борту корабля с достаточно устаревшим дизайном было расположено современное оборудование. В частности он был оборудован подводными дронами,
– отметил Плетенчук.
Именно "Коммуна" выполняла работы на месте затопления крейсера "Москва". Корабль выпускал соответствующие дроны, чтобы снять важное оборудование, мониторить ситуацию с затопленным судном.
Поэтому "Коммуна" является уникальным судном во многих смыслах этого слова,
– уверен он.
Также Дмитрий Плетенчук подтвердил, что любой корабль – боевая единица, которая ходит под флагом России в акватории Черного и Азовского моря, остается для Украины легитимной целью.
"В оккупированном Крыму подобные операции будут продолжаться, пока там не закончатся российские корабли или пока они наконец-то не покинут территориальные воды Украины. Российский флот оккупировал их и находится в них незаконно", – подчеркнул спикер ВМС Украины.
Что известно о поражении российского корабля "Коммуна"
- Утром 21 апреля в одной из бухт оккупированного Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти сообщили о якобы "отражении атаки противокорабельной ракеты". Однако из-за "падения обломков" произошло "небольшое возгорание" корабля.
- "Коммуна" является старейшим кораблем мирового флота. Его спустили на воду еще в 1913 году и тогда он назывался "Волхов". Несмотря на свой возраст, это судно было в Черном море единственным российским кораблем – носителем подводных аппаратов. Также корабль имел назначение искать и спасать подлодки.
- В ISW отметили, что потеря "Коммуны" ограничит действия подлодок Черноморского флота России, а также операции по спасению экипажей пораженных кораблей. Кроме того, аналитики отмечают, самый старый корабль предоставлял российскому флоту "ценные возможности". Он участвовал в ходовых испытаниях подлодок и приобщался к боевым операциям на морском дне.