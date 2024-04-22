Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, отметив, что ситуация является стандартной. Также он подтвердил тот факт, что непосредственно Военно-морские силы Украины являются исполнителями этого замечательного перформанса.

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"Коммуну" декоммунизировали.

Подобные акции, по словам Плетенчука, будут продолжаться в оккупированном Крыму и в дальнейшем. Он также уточнил детали происшествия в Севастополе.

"Хлопок", задымление, паника. Затем сообщение местного коллаборанта, что "ничего не произошло" и "все атаки отбиты". "Отбиты" они были непосредственно корпусом корабля,

– отметил представитель ВМС Украины.

Также он подтвердил, что поражено судно обеспечения "Коммуна", которое декоммунизировали.

Несмотря на свой действительно почтенный возраст, оно играло достаточно серьезную роль в составе Черноморского флота. На борту корабля с достаточно устаревшим дизайном было расположено современное оборудование. В частности он был оборудован подводными дронами,

– отметил Плетенчук.

Именно "Коммуна" выполняла работы на месте затопления крейсера "Москва". Корабль выпускал соответствующие дроны, чтобы снять важное оборудование, мониторить ситуацию с затопленным судном.

Кстати говоря. Ракетный крейсер "Москва" был затоплен украинскими силами 13 апреля 2022 года. Его утопила украинская ракета "Нептун". Стоимость "Москвы" – примерно 750 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих потерь России в войне с Украиной. В то же время после затопления крейсера количество залпов российских ракет в Черном море снизилось почти на 25%.

Поэтому "Коммуна" является уникальным судном во многих смыслах этого слова,

– уверен он.

Также Дмитрий Плетенчук подтвердил, что любой корабль – боевая единица, которая ходит под флагом России в акватории Черного и Азовского моря, остается для Украины легитимной целью.

"В оккупированном Крыму подобные операции будут продолжаться, пока там не закончатся российские корабли или пока они наконец-то не покинут территориальные воды Украины. Российский флот оккупировал их и находится в них незаконно", – подчеркнул спикер ВМС Украины.

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