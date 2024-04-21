Это подтвердил представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, масштабы повреждений – уточняют.
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"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава черноморского флота России "Коммуна". Характер повреждений верифицируется", – отметил Дмитрий Плетенчук.
При этом, по словам Плетенчука, "однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен".
Также спикер отметил, что подобные инциденты и дальше будут случаться на захваченном острове.
"Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма", – добавил представитель ВМС.
Сегодняшние взрывы в Крыму: главное
- Утром 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы. Впоследствии оккупанты сообщили о пожаре на одном из кораблей, который стоял в бухте.
- Фактически сразу OSINT-сообщество сообщило, что возгорание, вероятно, могло возникнуть на спасательном военном судне "Коммуна".
- В частности, OSINT-исследователи геолокувалы место удара, отметив, что в том месте, где произошел пожар, стоит раритетное спасательное судно "Коммуна".
- При этом гауляйтер Михаил Развожаев заявил о якобы отражении воздушной атаки.