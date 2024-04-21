Это подтвердил представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, масштабы повреждений – уточняют.

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"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава черноморского флота России "Коммуна". Характер повреждений верифицируется", – отметил Дмитрий Плетенчук.

При этом, по словам Плетенчука, "однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен".

Также спикер отметил, что подобные инциденты и дальше будут случаться на захваченном острове.

"Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма", – добавил представитель ВМС.

Справка. "Коммуна"– морское вспомогательное судно ВМФ России. Оно является старейшим судном не только в российском флоте, но и старейшим в мире судном, которое фактически находится на вооружении и выполняет боевые задачи. Судно прошло модернизацию, а в 2022 году было отправлено на поиск ракетного крейсера "Москва", который затонул 14 апреля 2022 года в результате ракетного удара.

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