Це підтвердив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, масштаби пошкоджень – уточнюють.
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"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу чорноморського флоту Росії "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується", – зазначив Дмитро Плетенчук.
При цьому, за словами Плетенчука, "однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен".
Також речник наголосив, що подібні інциденти і далі траплятимуться на захопленому острові.
"Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", – додав представник ВМС.
Сьогоднішні вибухи в Криму: головне
- Вранці 21 квітня у Севастополі пролунали вибухи. Згодом окупанти повідомили про пожежу на одному з кораблів, який стояв у бухті.
- Фактично відразу OSINT-спільнота повідомила, що загоряння, ймовірно, могло виникнути на рятувальному військовому судні "Коммуна".
- Зокрема, OSINT-дослідники геолокували місце удару, зазначивши, що у тому місці, де відбулася пожежа, стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".
- При цьому гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття повітряної атаки.