Так звана окупаційна "влада" повідомила про ракетну небезпеку по всьому півострову Крим. Пропагандисти в один голос вже почали заспокоювати населення, нібито обійшлося без втрат.
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Вибухи в Криму
Окупанти приблизно о 8:37 повідомили про закриття Кримського мосту. Вже за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про звук вибуху у Севастополі. Зокрема, гучний звук пролунав у районі бухти.
Пропагандисти цього разу також спробували списати все на роботу "пе-ве-о", однак щось пішло не так. Вже за кілька хвилин пабліки в один голос почали переконувати, що "все ціле" і "нічого не постраждало". Тобто, схоже влучання все ж було і "славнозвісна" російська ППО вкотре пропустила ракети.
"Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо постраждалих немає", – пишуть пабліки.
Одразу після цього російські військові пабліки затихли, зазначаючи, що очікують офіційної інформації від гауляйтера Міхаіла Развожаєва.
Ситуація на півострові
- В ніч проти 17 квітня в районі військового аеродрому в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Згодом Генштаб підтвердив, що вони завдали прицільного удару по військових цілях ворога.
- Згодом розвідка опублікувала перелік знищеної або критично пошкодженої російської техніки: це 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
- Агенти "Атеш" звернули увагу на те, що окупанти так сильно вірили у свою ППО, що порозміщували біля неї склади з боєприпасами. Тож детонація після ударів по ЗРК С-400 була дуже довгою.
- Журналісти опублікували супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня з наслідками ударів по російському аеродрому в Джанкої. Пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.