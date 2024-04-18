За словами Юсова, після атаки на аеродром у Джанкої російські загарбники мали втрати у своїй протиповітряній обороні. Також була знищена частина авіації, яка базувалася на летовищі.

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Що було знищено на аеродромі у Джанкої

Представник української розвідки наголосив, що операція з атаки аеродрому у тимчасово окупованому українському Джанкої була важливою і масштабною. Адже внаслідок цього загарбники мають втрати у своїй техніці.

Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу,

– зауважив Юсов.

Він також розповів, що вся інформація стосовно наслідків атаки буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Попри це, представник ГУР запевнив, що це "серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України".

Варто зазначити, що на аеродромі у Джанкої базується 39 вертолітний полк 27 змішаної авіаційної дивізії 4 командування Військово повітряних сил та ППО Південного військового округу збройних сил Росії.

Також там наявні три авіаційні ескадрильї й вертольоти прикордонної служби ФСБ Росії. Раніше там фіксували пускові установки С-300/С-400.

Що відомо про вибухи на аеродромі в Джанкої