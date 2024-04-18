За словами Юсова, після атаки на аеродром у Джанкої російські загарбники мали втрати у своїй протиповітряній обороні. Також була знищена частина авіації, яка базувалася на летовищі.
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Що було знищено на аеродромі у Джанкої
Представник української розвідки наголосив, що операція з атаки аеродрому у тимчасово окупованому українському Джанкої була важливою і масштабною. Адже внаслідок цього загарбники мають втрати у своїй техніці.
Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу,
– зауважив Юсов.
Він також розповів, що вся інформація стосовно наслідків атаки буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Попри це, представник ГУР запевнив, що це "серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України".
Варто зазначити, що на аеродромі у Джанкої базується 39 вертолітний полк 27 змішаної авіаційної дивізії 4 командування Військово повітряних сил та ППО Південного військового округу збройних сил Росії.
Також там наявні три авіаційні ескадрильї й вертольоти прикордонної служби ФСБ Росії. Раніше там фіксували пускові установки С-300/С-400.
Що відомо про вибухи на аеродромі в Джанкої
- Увечері 17 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали повідомлення про вибухи. Телеграм-канали оперативно повідомили про пожежу в місті Джанкой поблизу військового аеродрому. У небі було можна побачити густий стовп чорного диму.
- За попередніми даними, там розташовані три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери прикордонної служби російської ФСБ. Ще у 2022 році аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів.
- Зрештою Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення подякував за реалізацію операції на аеродромі в Джанкої. Окремо Володимир Зеленський згадав про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подякувавши йому за організацію відповідної атаки по летовищу.