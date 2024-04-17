Приблизно о четвертій ранку 17 квітня у мережі з'явилася інформація про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому в Джанкої, що в окупованому Криму. Згодом стало відомо про повторні вибухи.

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Що відомо про цей аеродром

Згідно з даними моніторингових каналів, на ураженому аеродромі базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та протиповітряна оборона Південного військового округу ворога.

Зокрема, зазначається, що там розташовані три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери прикордонної служби російської ФСБ. Ще у 2022 році аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів.

Логістичний хаб для російських військ

Раніше повідомлялося, що ураження аеродрому Джанкой – був би дуже хорошим кроком з погляду ускладнення проблеми з логістикою для південного угруповання противника, оскільки аеродром, крім вертольотів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 жовтня 2022 року можна було побачити, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів – Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8 та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів і ППО. А також щонайменше три склади з боєприпасами.

Там також був помічений транспортний літак Ан-26. Ймовірно, що ним перевозять військові вантажі, тому що це найближчий аеродром до лінії фронту. Одне з головних авіаугруповань російської армії розміщене також і на аеродромі у Гвардійському.

Зауважимо, що у березні 2022 року для місця збору свого металому загарбники вирішили використовувати аеродром в Джанкої. Саме туди вони звозили усе те, що підбили у бою.

Не аеродромом єдиним

Джанкоя також є одним із головних залізничних вузлів тимчасово окупованого Криму. Саме через це місто пролягають шляхи з півострова на окуповані частини материкової України.

У березні 2023 року там була гучна "бавовна", яка знищила російські ракети "Калібр НК" під час перевезення. Чотири пошкодження належали до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один – це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51.

Вибухи на військових об'єктах у Джанкої – не новинка

Останнім часом ворог сильно мілітаризував тимчасово окупований півострів. Особливо після анексії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.