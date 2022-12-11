Про це повідомляють журналісти Крим.Реалії та "Схеми" – з посиланням на супутникові знімки Planet Labs та коментарі експертів з цього приводу.

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Це сталося після того, як лінія фронту сформувалась по руслу Дніпра

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначив, що ураження аеродрому Джанкой – буде дуже хорошим кроком з точки зору ускладнення проблеми з логістикою для південного угруповання противника.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 жовтня 2022 року можна побачити, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів – Ка 52, Мі 28, Мі 35, Мі 8 та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів і ППО. А також щонайменше три склади з боєприпасами.



Супутникові знімки / Фото "Схем"

Також журналісти помітили, що аеродром, крім вертольотів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Там злітна смуга дозволяє приймати важкі транспортні літаки, і через Джанкой, як логістичний вузол відбувається постачання угруповання військ в Херсонській області і частково в Запорізькій області. Тому використання злітно-посадкової смуги саме цього об’єкту воно є досить інтенсивним на сьогоднішній день. За цим варто спостерігати,

– зазначив Кевлюк.

"Звідси вони вилітають теж на південь України"

На аеродромі у Джанкої на знімках Planet Labs був помічений транспортний літак Ан-26. Ймовірно, що ним перевозять військові вантажі, тому що це найближчий аеродром до лінії фронту. Про це повідомив Денис Томенчук, редактор авіаційного ресурсу Militaryaviation.

Одне з головних авіаугруповань російської армії розміщене також і на аеродромі у Гвардійському. Тут зосереджені штурмовики Су-25. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує, щоб завдавати авіаудари по українських територіях.



Аеродром у Гвардійському / Фото "Схем"

За словами Дениса Томенчука, це "база їхнього місцевого змішаного авіаційного полку, в них ескадрилья Су-25 штурмовиків, інша ескадрилья Су-24 бомбардувальники".

"І тут ми бачимо стоянку, де розміщені штурмовики і кількість теж видно. Частина очевидно в польоті, бо знімок зроблений вдень. Тут очевидно частина боєкомплекту біля них знаходиться, і звідси вони вилітають теж на південь України для ведення бойових дій", – заявив Денис Томенчук.

Зверніть увагу! Загалом журналісти Крим.Реалії спільно з колегами з проєкту "Схеми" нарахували у Криму 10 чинних військових аеродромів і два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та місткості з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.