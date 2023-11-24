Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окупанти бідкалися про "атаку невідомими безпілотниками", передає 24 Канал.

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У Джанкої чули вибухи

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor близько 0 годин 29 хвилин повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Джанкої. Водночас там не уточнили, що саме відбувалося у місті.

Згодом у телеграм-пабліку "Николаевский Ванек" розповіли, що в Джанкої, станом на 0 годин 46 хвилин, нарахували вже 7 вибухів. Автор каналу наголосив, що росіянами "якось трєвожно" від гучних звуків.

У місцевих чатах люди не боялися обговорювати, що саме відбувалося у місті. Хтось казав, що працює "расійская ПЕВЕО", а інші не могли зрозуміти, чи був у Джанкої приліт.

Крім того, місцеві жителі також бідкалися, що вже неможливо Джанкоєм нормально гуляти, адже містом ходять військові, яких бояться місцеві. Автор коментаря наголосив, що "Росія перетворює Крим з прекрасної гавані для відпочинку у якийсь концтабір".

Водночас у відповідь до коментаря люди казали, що "Крим обіцяли повернути у рідну говень", а не, як казав Владімір Путін, гавань.



Жителі Джанкоя намагаються вгадати, що коїлося в місті / Скриншот 24 Каналу

За інформацією телеграм-каналу "Николаевский Ванек" тривога станом на 1 годину 41 хвилину – не закінчилася. Автор пабліку зауважив, що "по Джанкою ще літатиме".

Крім того, окупанти казали, що на анексованому півострові буцімто перекривали рух Кримським мостом. Однак наразі достеменно невідомо, що сталося на сумнозвісному мостовому переході загарбників.

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У Криму останнім часом неспокійно