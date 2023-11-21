Перші звуки вибухів у районі Севастополя пролунали близько 12:15. Після цього в Севастополі пролунав ще один вибух.

Дивіться також У Севастополі та Бахчисарайському районі чули вибухи: окупанти підняли в небо авіацію

Що відомо про вибухи у Севастополі

Російські окупанти не оголошували повітряну тривогу в Севастополі. Проте російські телеграм-канали писали нібито про ракетну небезпеку в Криму.

Що стало причиною вибухів наразі не повідомляється.

Після вибухів у Севастополі в Україні оголосили тривогу

Після того, як у районі Севастополя чули звуки вибухів, у південних, східних та центральних регіонах України оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Також українські військові заявили про загрозу обстрілу Кременчука.

За даними моніторингових груп, попередньо російські окупанти провели пуски керованих авіаційних ракет у бік Одещини та Полтавщини. Однак ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.

У районі Криму знищили російські катери