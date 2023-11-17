Відповідну інформацію журналістам повідомляли місцеві мешканці. Вибухи прокоментувала й окупаційна "влада".
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Що відомо про вибухи в Криму
Видання "Крим. Реалії" написало, що вибухи в Севастополі вранці 17 листопада почули вперше орієнтовно о 7:47. Кореспондент запевнив, що вони були схожі на пуски з реактивних бомбометів. За словами журналіста, після гучних звуків було чутно слабкий вибух.
Російська влада міста та військові Росії навчань не анонсувала і цю ситуацію поки не коментували,
– додали журналісти.
Проте на цьому вибухи на тимчасово окупованому півострові не припинились. Вже орієнтовно о 8:52 підписники телеграм-каналу "Кримський вітер" написали, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чутно два вибухи, у небі кружляють гелікоптери.
Може, Бельбек чи Кача прикурили?
– зауважили в телеграм-каналі.
Окрім того, орієнтовно о 9:43 17 листопада у Севастополі знову лунали вибухи. Місцевий мешканець повідомив Суспільному, що він чув два вибухи.
"Не дуже голосно, вибухи зі сторони бухт. Тривога пролунала після вибухів", – зазначив місцевий мешканець.
Дим після вибухів у Севастополі
Окупанти вже прокоментували вибухи
Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Розвожаєв заявив після вибухів – орієнтовно о 9:47 – про оголошення повітряної тривоги. Вже о 10:07 у ворогів пролунав відбій. Так званий "глава" міста запевнив, що у Севастополі нібито працювала ППО.
За попередніми даними в акваторії над Північним молом збито 2 повітряні цілі,
– заявили окупанти.
Рятувальники Севастополя сказали, що жодних пошкоджень інфраструктури нібито немає. Про те, чи всі люди вціліли окупанти традиційно "забули" сказати.
Американський безпілотник-розвідник спостерігає за окупантами
За повітряною тривогою у Севастополі спостерігає американський безпілотник-розвідник. Згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, за яким спостерігає моніторингова група "Кримського вітру" дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE10 веде розвідку над Чорним морем.
Американський безпілотник перебуває на відстані 100 – 130 кілометрів від берегів Криму та Краснодарського краю Росії. Його завдання – розтин районів ППО та збір даних про те, як збройні сили Росії реагують на бойові ситуації.
До речі, партнери України передають Києву дані в режимі реального часу.
Як пересувається американський дрон / скриншот з карти