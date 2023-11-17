Соответствующую информацию журналистам сообщали местные жители. Взрывы прокомментировала и оккупационная "власть".

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Что известно о взрывах в Крыму

Издание "Крым. Реалии" написало, что взрывы в Севастополе утром 17 ноября услышали впервые ориентировочно в 7:47. Корреспондент заверил, что они походили на пуски с реактивных бомбометов. По словам журналиста, после громких звуков был слышен слабый взрыв.

Российские власти города и военные России учений не анонсировали и эту ситуацию пока не комментировали,

– добавили журналисты.

Однако на этом взрывы на временно оккупированном полуострове не прекратились. Уже ориентировочно в 8:52 подписчики телеграм-канала "Крымский ветер" написали, что между Бахчисарайским районом и Качинской долиной было слышно два взрыва, в небе кружатся вертолеты.

Может быть, Бельбек или Кача прикурили?

– заметили в телеграм-канале.

Кроме того, ориентировочно в 9:43 17 ноября в Севастополе снова раздавались взрывы. Местный житель сообщил Суспильному, что он слышал два взрыва.

"Не очень громко, взрывы со стороны бухт. Тревога прозвучала после взрывов", – отметил местный житель.



Дым после взрывов в Севастополе

Оккупанты уже прокомментировали взрывы

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев заявил после взрывов, ориентировочно в 9:47, об объявлении воздушной тревоги. Уже в 10:07 у врагов раздался отбой. Так называемый "глава" города заверил, что в Севастополе якобы работало ПВО.

По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты 2 воздушные цели,

– заявили оккупанты.

Спасатели Севастополя сказали, что никаких повреждений инфраструктуры якобы нет. О том, все ли люди уцелели оккупанты традиционно "забыли" сказать.

Американский беспилотник-разведчик наблюдает за оккупантами

За воздушной тревогой в Севастополе наблюдает американский беспилотник-разведчик. Мониторинговая группа "Крымского ветра" заявила, что согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 ведет разведку над Черным морем.

Американский беспилотник находится в 100 – 130 километрах от берегов Крыма и Краснодарского края России. Его задача – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как вооруженные силы России реагируют на боевые ситуации.

К слову, партнеры Украины передают данные Киеву в режиме реального времени.



Как передвигается американский дрон/скриншот с карты