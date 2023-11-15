Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала эту новость 24 Каналу. По ее словам, врагу все равно будет громко и ярко.
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"Я думаю, они просто верят в ВСУ и решили сэкономить на пиротехнике. Уверены, что фейерверков у них будет достаточно", – отметила Гуменюк.
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Кстати, партизанское движение "Атеш" нашло координаты российского склада с горюче-смазочными материалами в Октябрьском. Информацию передали Силам обороны Украины.
У российского флота тяжелый период
После серии успешных ударов по черноморскому флоту враг решил переместить уцелевшие корабли в Новороссийск. Однако даже море не на его стороне – в течение нескольких дней штормовая погода препятствовала процессу.
Действительно, они теперь находятся в сложном положении. Базирование по Новороссийску фактически уже решено, но там даже причальных мест не будет хватать,
– констатировала Гуменюк.
Но главная проблема в том, что логистика по загрузке "Калибров" обустроена в Севастополе, а переместить ее не так легко. Фактически все мощности обслуживания, такие как сухие доки, остаются также в Крыму.
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- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне переместили как можно дальше от Крыма не только корабли, но и подводные лодки. Однако это не повлияет существенно на применение крылатых ракет.
- Этому предшествовало, в частности, поражение двух российских катеров класса "Серна" ночью 10 ноября. У них были на борту зенитно-ракетные комплексы, которые прикрывали другие суда черноморского флота.
- Кроме того, 4 ноября украинские военные атаковали ракетоноситель "Аскольд", который еще даже не успели вывести из завода. Судно не подлежит восстановлению.