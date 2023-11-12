Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что россияне держат возле Севастополя как корабль для прикрытия от воздушных атак свой печально известный "Циклон", который не смог запустить ни одной ракеты, пишет 24 Канал.

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Как передислокация кораблей влияет на возможности врага

Если мы говорим о применении крылатых ракет, то не могу сказать, что существенно влияет. У нас увеличивается время на реагирование, у них соответственно – аналогично. Потому что есть возможность раньше немного увидеть объекты, которые могут их атаковать,

– заявил Плетенчук.

Что касается логистики, то она для россиян осложняется существенно. Поэтому здесь тоже есть промежуточные цели, которых мы добились в этом смысле. Ведь логистика у них построена так, что обслуживание платформ, несущих крылатые ракеты, происходит только в Севастополе.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уточнил, что в настоящее время Кремль оставил в Черном море только два патрульных корабля: сторожевой и противолодочный корабль. Они охраняют Крымский мост.

Зачем Россия переместила подлодки

Как и остальные носители крылатых ракет, их переместили. Ведь не может подлодка постоянно находиться только в подводном положении. Поэтому большую часть времени они находятся в порту,

– объяснил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Он добавил, что принципиально тактика россиян по отношению к подлодкам не отличается. Враги не могут вывести подлодки, потому что, согласно международным правилам, прохождение проливами и узкостями происходит только в надводном положении.

"Они так же закрыты в Азово-Черноморском бассейне, как и остальные носители крылатых ракет…", – заверил Плетенчук.

Как потеря кораблей повлияет на боеспособность оккупантов

Спикер Дмитрий Плетенчук заявил, что потеря Россией в Черном море двух кораблей врага "Акула" и "Серна" уменьшает желание и возможности неприятеля проводить акции на нашем побережье. Более того, Украина дальше уделяет основное внимание носителям крылатых ракет и враги это чувствуют.

В очередной раз произошла передислокация кораблей – на этот раз они отправили несколько единиц в Туапсе. То есть российская сторона продолжает рассредоточивать корабли из-за подобных атак, что усложняет не только жизнь в целом, но и логистику. В свою очередь это усложняет применение этих единиц,

– заявил спикер.

Капитан 1 ранга заверил, что атака по вражеским кораблям будет продолжаться и Украина об этом предупреждала, однако враги намеков не понимают.

Дмитрий Плетенчук также объяснил, что возможности врагов атаковать нас с моря ограничиваются тем, что: