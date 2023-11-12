06:12, 12 ноября

Михаил Подоляк рассказал, что объем ракет в России в прошлом году был гораздо больше, чем сейчас. В то же время, страна-террористка, конечно, продолжает вкладывать деньги в их производство. Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах.

По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственное снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет.