Украина сопротивляется полномасштабной российской агрессии уже 627 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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У Украины и России есть определенный паритет по снарядам калибра 155 миллиметров
Михаил Подоляк рассказал, что объем ракет в России в прошлом году был гораздо больше, чем сейчас. В то же время, страна-террористка, конечно, продолжает вкладывать деньги в их производство. Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах.
По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственное снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет.
Что будет после принятия решения о переговорах о вступлении Украины
Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине – рассказала, что отчет, который Еврокомиссия обнародовала 8 ноября, имеет много аспектов. В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров.
Если в декабре будет принято положительное решение о начале переговорного процесса, то следующим шагом станет получение переговорного мандата.
Стефанишина объяснила, почему вопрос "российского меньшинства" нет в переговорах с ЕС
Еврокомиссия заявила, что Украине необходимо реформировать законодательство по вопросу нацменьшинств. Ольга Стефанишина ответила, говорится ли здесь о русском.
Она заявила, что во время разговоров по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства".
В Украине нет российского меньшинства. ЕЕ не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство,
– объяснила она.