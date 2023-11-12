Речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що росіяни тримають біля Севастополя як корабель для прикриття від повітряних атак свій сумнозвісний "Циклон", який не зміг запустити жодної ракети, пише 24 Канал.

Дивіться також Паритет за снарядами та шлях вступу України до ЄС: хронологія 627 дня війни

Як передислокація кораблів впливає на можливості ворога

Якщо ми кажемо про застосування крилатих ракет, то не можу сказати, що досить суттєво впливає. У нас збільшується час на реагування, у них відповідно – аналогічно. Тому що є можливість раніше трошки побачити об'єкти, які можуть їх атакувати,

– заявив Плетенчук.

Щодо логістики, то вона для росіян ускладнюється суттєво. Тому тут теж є проміжні цілі, яких ми досягнули в цьому сенсі. Адже логістика в них побудована так, що обслуговування платформ, які несуть крилаті ракети відбувається тільки в Севастополі.

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України уточнив, що наразі Кремль залишив у Чорному морі тільки два патрульні кораблі: сторожовий та протичовновий корабель. Вони охороняють Кримський міст.

Навіщо Росія перемістила підводні човни

Як і решту носіїв крилатих ракет, їх перемістили. Адже не може підводний човен постійно перебувати тільки у підводному положенні. Тому більшу частину часу він перебуває в порту,

– пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Він додав, що принципово тактика росіян щодо підводних човнів не відрізняється. Вороги не можуть вивести підводні човни, тому що, згідно з міжнародними правилами, проходження протоками та вузькостями відбувається тільки у надводному положенні.

"Вони так само зачинені в Азово-Чорноморському басейні, як і решта носіїв крилатих ракет…", – запевнив Плетенчук.

Як втрата кораблів вплине на боєздатність окупантів

Речник Дмитро Плетенчук заявив, що втрата Росією в Чорному морі двох кораблів ворога "Акула" та "Серна" зменшує бажання та можливості ворога проводити акції на нашому узбережжі. Ба більше, Україна далі приділяє основну увагу носіям крилатих ракет і вороги це відчувають.

Вчергове відбулась передислокація кораблів – цього разу вони відправили декілька одиниць до Туапсе. Тобто, російська сторона продовжує розосереджувати кораблі через подібні атаки, що ускладнює не тільки життя в цілому, а й логістику. Своєю чергою, це ускладнює застосування цих одиниць,

– заявив речник.

Капітан 1 рангу запевнив, що атака по ворожих кораблях триватиме й Україна про це попереджала, проте вороги натяків не розуміють.

Дмитро Плетенчук також пояснив, що можливості ворогів атакувати нас з моря обмежуються тим, що: