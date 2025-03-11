Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Державної прикордонної служби полковник Андрія Демченка у Media Center Ukraine.

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Яка ситуація на Сумщині

Демченко повідомив, що попри повідомлення про те, що росіяни прорвали кордон в Сумській області та змогли заглибитися, ця інформація дещо не відповідає дійсності.

Звісно, що ворог і раніше, і зараз намагається в тому числі зайти на територію України для того, щоб покращити своє положення відносно своїх дій щодо штурмів наших позицій. По Сумщині це, можливо, ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині, або ж перерізати логістичні шляхи,

– зазначив речник.

Він додав, що наразі ворог сконцентрував свої сили поблизу населених пунктів Новеньке та Журавка.

"Це фактично лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині. По напрямку Журавки ворог навіть деякий час використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись його прорвати. І тоді колони техніки були спалені Силами оборони України – підрозділами ДПСУ та Збройних сил. Ворогу там нічого не вдалося. Але він продовжує використовувати невеличкі штурмові групи, які намагаються заходити на нашу територію", – зазначив Демченко.

За словами речника, останнім часом ворог особливо активізувався в напрямку Новенького. Основне завдання росіян там – максимально глибоко зайти на територію України, накопичити сили, а коли прийде підкріплення, розширити зону бойових дій.

Але всі групи, які заходять на територію України, знищуються нашими воїнами. Ми використовуємо артилерійські засоби, безпілотні апарати, щоб не дати ворогу можливості закріпитися,

– наголосив речник ДПСУ.

Крім того, він нагадав, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив ситуацію на Сумщині та заявив, що наразі немає передумов для повного перерізання логістичних шляхів.