Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы полковник Андрея Демченко в Media Center Ukraine.

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Какая ситуация на Сумщине

Демченко сообщил, что несмотря на сообщения о том, что россияне прорвали границу в Сумской области и смогли углубиться, эта информация несколько не соответствует действительности.

Конечно, что враг и раньше, и сейчас пытается в том числе зайти на территорию Украины для того, чтобы улучшить свое положение относительно своих действий по штурмам наших позиций. По Сумской области это, возможно, враг и вынашивает планы окружить нашу группировку по Курской области, или же перерезать логистические пути,

– отметил спикер.

Он добавил, что сейчас враг сконцентрировал свои силы вблизи населенных пунктов Новенькое и Журавка.

"Это фактически левый фланг по границе по операции на Курщине. По направлению Журавки враг даже некоторое время использовал колонны техники, которые двигались в сторону нашей границы, пытаясь его прорвать. И тогда колонны техники были сожжены Силами обороны Украины – подразделениями ГПСУ и Вооруженных сил. Врагу там ничего не удалось. Но он продолжает использовать небольшие штурмовые группы, которые пытаются заходить на нашу территорию", – отметил Демченко.

По словам спикера, последнее время враг особенно активизировался в направлении Новенького. Основная задача россиян там – максимально глубоко зайти на территорию Украины, накопить силы, а когда придет подкрепление, расширить зону боевых действий.

Но все группы, которые заходят на территорию Украины, уничтожаются нашими воинами. Мы используем артиллерийские средства, беспилотные аппараты, чтобы не дать врагу возможности закрепиться,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Кроме того, он напомнил, что ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский оценил ситуацию на Сумщине и заявил, что пока нет предпосылок для полного перерезания логистических путей.