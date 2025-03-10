Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главкома Александра Сырского. Он сейчас находится в операционной зоне группировки войск "Курск".

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Какова ситуация на границе Сумщины и Курщины

К боям на этом направлении Россия привлекает значительное количество войск, в частности, и северокорейских. Фиксируется много наступательных действий.

Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым воздействием агрессора... Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехово за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты,

– рассказал Сырский.

Где расположено Плехово: смотрите на карте

Также некоторые вражеские ДРГ и малые пехотные группы, которые делают попытки пробраться на украинскую территорию, уничтожаются огневыми средствами ВСУ. Там была заблаговременно создана система обороны.

"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей", – добавил Сырский.

Он отметил, что сейчас угрозы окружения украинских войск на Курщине нет.