У ГУР МО заявили, що провели дорозвідку у районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму. Результати – дуже позитивні.

Зверніть увагу У ГУР розповіли, що для окупантів означає втрата катерів у Криму

Результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать: після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі чорноморського флоту Росії – знищені,

– мовиться у повідомленні.

Що вдалося відправити на дно

катер більш давнього проекту 1176 "Акула";

інший новіший ― проекту 11770 "Серна".

"Акула" відразу пішла на дно, а "Серна" ще поборолася, однак без жодного успіху. Окупантів попередили, що полювання – триває. До слова, раніше у ГУР МО показали кадри блискучих ударів по катерах.

Російські окупанти вже мають зрозуміти, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму. Українські герої звільнять півострів, і разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.