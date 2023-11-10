Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, яку шкоду для Росії становить втрата двох катерів. До речі, Україна здійснила операцію вночі проти 10 листопада, пише 24 Канал.
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Що кажуть розвідники про втрату ворогом катерів
Враховуючи попередні втрати окупантів у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, додаткова втрата або тривала небоєздатність цих катерів, які використовувались як носії зенітно-ракетних комплексів, безумовно – це вагомий результат та додаткові можливості для наших захисників, якими обов'язково Сили безпеки і оборони скористаються,
– заявив Андрій Юсов.
За його словами, є підтвердження, що на катерах був особовий склад та бронетехніка. Це збільшило ураження та втрати противника.
Представник розвідки пояснив, що малі десантні катери є важливими цілями, оскільки:
- це достатньо сучасні та нові судна;
- саме такого класу судна використовував ворог для постачання сил та засобів на острів Зміїний.
Їхня втрата (суден – 24 Канал) є надзвичайно болючою та дошкульною. Хоча, звичайно, більші десантні кораблі є вагомими цілями й по них результативно працюють наші захисники різними засобами,
– заявив Юсов.
За його словами, кожна подібна операція – це результат довгої підготовки та ретельного планування. Андрій Юсов пояснив, що забезпечити в одному місці та водночас два судна з екіпажами, завантаженою технікою та боєкомплектом – це гарний результат.
Коротко про знищення катерів у Криму
- У Криму в ніч проти 10 листопада лунали вибухи. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що під час нічної операції ЗСУ було уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту Росії.
- Мовиться про два катери проєкту 11770 (класу "Серна"). На бортах були екіпажі, завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.
- Розвідники зазначили, що саме ці катери ворог активно використовував під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.