Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, какой ущерб для России представляет потеря двух катеров. Кстати, Украина провела операцию ночью 10 ноября, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мы существенно разорвали вражескую ПВО: оккупанты не способны противодействовать "хлопку" в Крыму

Что говорят разведчики о потере катеров врага

Учитывая предыдущие потери оккупантов в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, дополнительная потеря или длительная небоеспособность этих катеров, которые использовались как носители зенитно-ракетных комплексов, безусловно – это весомый результат и дополнительные возможности для наших защитников, которым обязательно Силы безопасности и обороны воспользуются,

– заявил Андрей Юсов.

По его словам, есть подтверждение, что на катерах находился личный состав и бронетехника. Это увеличило поражение и потери противника.

Представитель разведки пояснил, что малые десантные катера являются важными целями, поскольку:

это достаточно современные и новые суда;

именно такого класса судна использовал враг для снабжения сил и средств на остров Змеиный.

Их потеря (суден – 24 Канал) чрезвычайно болезненна и чувствительна. Хотя, конечно, большие десантные корабли являются весомыми целями и по ним результативно работают наши защитники разными средствами,

– заявил Юсов.

По его словам, каждая подобная операция – результат долгой подготовки и тщательного планирования. Андрей Юсов объяснил, что обеспечить в одном месте и одновременно два судна с экипажами, загруженной техникой и боекомплектом – это хороший результат.

Кратко об уничтожении катеров в Крыму