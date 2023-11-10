Видео успешной работы опубликовали в ГУР МО. В разведке сообщили, что на судах была бронированная техника и экипаж.
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Уничтожили российскую технику и экипаж
В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма украинские защитники поразили малые десантные корабли Черноморского флота России. На судах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.
Известно, что малые десантные катера класса "Серна" государство-агрессор активно использовало во время оккупации острова Змеиный для перекидывания военной техники и десанта. Более того, на борту катеров также размещали зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.
В Крыму поразили российские катера: смотрите видео
К слову, малый десантный корабль класса "Серна" имеет достаточно высокую скорость. Такое судно может вместить до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей Черноморского флота России на рейдах,
– уточнили в разведке.
Утро в Крыму началось со взрывов
- Утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их слышали в Феодосии и в Черноморском. По сети ширились сообщения, что в Феодосии, вероятно, был прилет на территорию нефтебазы, а в Черноморском – якобы прилет в казарму оккупантов.
- Российское минобороны традиционно заявляло, что "пе-ве-о" все сбило. Оккупанты заявили, о двух "ликвидированных" беспилотниках.
- Впрочем, источники 24 Канала в разведке сообщили, что вблизи поселка Черноморское в ночь на пятницу, 10 ноября, были поражены 2 десантных корабля оккупантов.