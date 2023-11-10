В сети утверждают, что во временно оккупированном Крыму 10 ноября раздались взрывы. Их слышали в Феодосии и Черноморском.
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Могли повредить нефтебазу
По данным местных пабликов, в Феодосии, возможно, повреждена нефтебаза. В Черноморском зафиксировали несколько "прилетов". Утверждают, что произошла атака беспилотными летательными аппаратами.
Свои источники "Крымского ветра" сообщают, что в Черноморском прилет в казарму. Также в сети пишут, что могли пострадать катера. В то же время, никакого официального подтверждения нет.
ПВО "все сбило"
Российское минобороны сообщило, что ночью над Крымом сбили два беспилотника. Согласно сообщениям вражеского ведомства, еще один БПЛА также был уничтожен в небе над Тульской областью.
В то же время, глава оккупационной администрации Черноморского района Крыма в одном из местных чатов попросила удалить всю информацию о взрывах и воздержаться от обсуждения, куда именно прилетело. Она также отметила, что "все службы известили". Очевидно, минобороны не сообщило ей, что все сбила противовоздушная оборона.
Спикер Ок "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что взрывы в Крыму продолжатся. Она зацитировала представителя украинской разведки, который говорил, что у нас там много работы. По ее словам, там большой ххаб и большое скопление войск, поэтому работать будут "не покладая рук".
Момент прилета в Крыму: смотрите видео
Успехи Украины на "Крымском направлении"
- Россияне аннексировали Крымский полуостров еще в 2014 году. Сегодня украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы над нашим Крымом снова взвился сине-желтый флаг. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на этом направлении Украина имеет "безумные успехи".
- Чуть ли не каждый день благодаря ВСУ на оккупированном полуострове происходят разные "инциденты" . В Крыму работает "певео", взрывы в Севастополе, движение по Крымскому мосту перекрыто, снова дымовой занавес вокруг моста – это лишь часть событий, приближающих деоккупацию Крымского полуострова.
- Как подчеркнул Данилов, никогда не было такого, чтобы страна, не имеющая своих Военно-морских сил в том виде, который очень хотела бы иметь, уничтожила подлодку. Это первый случай в истории. Вооруженные Силы добились огромного успеха, уничтожив носитель ракет "Калибр".