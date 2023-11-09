Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что удачные операции ВСУ в Крыму должны стимулировать наших партнеров еще больше помогать Украине.

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Российские ПВО не могут перехватывать ракеты

Удары ВСУ по Крыму, а именно атака на "вышки Бойко", высадка десанта, ликвидирование противовоздушных средств, в том числе комплексов С-400 "Триумф", С-300, "Тор", существенно разорвали противовоздушную оборону врага.

И россиянам так быстро залатать такую "щель" у противовоздушной обороне невозможно. Есть предчувствие, что украинские самолеты через эти "щели" уже залетают и могут выпускать ракеты Storm Shadow или SCALP по Крыму,

– объяснил военный аналитик.

Украина постоянно атакует ракетами военные объекты в Крыму, а российские ПВО не могут их перехватывать.

Это, во-первых, успех, а во-вторых, для наших партнеров это может быть сигнал о том, что мы умело работаем дальнобойными ракетами. И потому, возможно, нужно дать Украине еще больше ракет,

– подчеркнул Гетман.

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Если бы ВСУ имело не несколько десятков дальнобойных ракет, а несколько сотен, то наши удары по Крыму были бы еще эффективнее. И чтобы тогда осталось от сил россиян, в частности, на Юге, на левом берегу Днепра на Херсонщине и обычно в Крыму.

"Если мы получим больше ракет, это не значит, что мы сразу победим в войне. Но это упростит наш путь и сохранит очень много жизней наших военных", – уверен Алексей Гетьман.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал на том, что наша страна имеет "огромные успехи" в Крыму. Особое внимание он обратил на то, что "никогда не было такого", чтобы государство, не имеющее собственных ВМС "в том виде, в котором очень хотело бы иметь", ликвидировало подлодку, носитель ракет ("Ростов-на-Дону" – 24 Канал).

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