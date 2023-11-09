О взрывах в Скадовске сообщили в полдесятого утра. Впоследствии стало известно, что был прилет по личному составу оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Последствия прилета по оккупантам в Скадовске
Через несколько часов после удара по временно оккупированному Скадовску появились фото последствий.
Кадры разрушений из Скадовска, где был прилет по оккупантам / Фото Петр Андрющенко, Денис Казанский
Что известно об ударе по Скадовску 9 ноября
- Россияне написали, что было два прилета и якобы работает ПВО. Впрочем, противовоздушную оборону почему-то назвали ВПО.
- Впоследствии они признали, что "все плохо и очень плохо", а "удар пришелся по одному из зданий в центре города". Пропагандисты даже осудили российские силовые ведомства в том, что они имитируют мирную жизнь в городе, где "введено военное положение и есть постоянная опасность". Весьма интересное и откровенное мнение, ведь россияне редко называют войну войной, а в самой России до сих пор не объявлено военное положение. К тому же оккупационные власти всегда успокаивают население и утверждают, что все под контролем.
- После взрывов территорию заблокировали, туда приехали не только скорые, но и военная полиция. Мониторинговые каналы сообщили, что прилетело по второму этажу здания, где размещался личный состав оккупантов. У здания стояло около 10 единиц военной техники.
- Сначала говорилось о том, что попали по зданию гостиницы "Лотос". Впоследствии появилось уточнение от Петра Андрющенко. Он назвал местом попадания здание бывшего колхоза "Советская Украина" – это немного дальше от "Лотоса", на углу улиц Гагарина и Портовой.
- Сообщается о по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших оккупантах. Количество погибших может возрасти.