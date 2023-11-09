О взрывах в Скадовске сообщили в полдесятого утра. Впоследствии стало известно, что был прилет по личному составу оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Последствия прилета по оккупантам в Скадовске

Через несколько часов после удара по временно оккупированному Скадовску появились фото последствий.

Кадры разрушений из Скадовска, где был прилет по оккупантам / Фото Петр Андрющенко, Денис Казанский

Что известно об ударе по Скадовску 9 ноября