Про вибухи у Скадовську повідомили о пів на десяту ранку. Згодом стало відомо, що був приліт по особовому складу окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Наслідки приліту по окупантах у Скадовську

За кілька годин після удару по тимчасово окупованому Скадовську з'явилися фото наслідків.

Кадри руйнувань зі Скадовська, де був приліт по окупантах / Фото Петро Андрющенко, Денис Казанський

Що відомо про удар по Скадовську 9 листопада

Росіяни написали, що було два приліти і нібито працює ППО. Втім, протиповітряну оборону чомусь назвали ВПО.

Згодом вони визнали, що "все погано і дуже погано", а "удар прийшовся по одній із будівель у центрі міста". Пропагандисти навіть засудити російські силові відомства в тому, що вони імітують мирне життя в місті, де "введено воєнний стан і є постійна небезпека". Досить цікава та відверта думка, адже росіяни рідко називають війну війною, а в самій Росії досі не оголошено воєнний стан. До того ж окупаційна влада завжди заспокоює населення і стверджує, що все під контролем.

Після вибухів територію заблокували, туди приїхали не тільки швидкі, а й військова поліція.